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Пропажа и убийство девушки в Семее: арестована ее мать

Опубликовано:

Девушка плачет
Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

Накануне стало известно о том, что пропавшую в Семее девушку нашли мертвой за городом. Как оказалось, в ее убийстве подозревают ее мать, передает сайт телеканала КТК.

30-летняя Динара пропала 26 мая. Ее родные рассказали полиции и волонтерам, что девушка уехала на попутке в Семей, а после перестала выходить на связь.

30 мая было найдено тело девушки недалеко от Семея. В полиции сначала сообщили, что устанавливают причину смерти, а после стало известно о возбуждении дела по статье "Убийство". В ДП рассказали, что задержали подозреваемую.

По данным телеканала, в убийстве 30-летней казахстанки подозревают ее мать - женщина уже дала признательные показания. Но вот что стало причиной чудовищной расправы и как все произошло – пока тайна следствия.

Сейчас полиция ведет расследование. Подозреваемая находится под арестом.

Источник: КТК

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2111691-propazha-i-ubiystvo-devushki-v-semee-arestovana-ee-mat/

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