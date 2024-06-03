Уехавшую на попутке в Семей девушку нашли мертвой: установлены обстоятельства пропажи

В результате принятых сотрудниками полиции мер установлены обстоятельства исчезновения 30-летней девушки в области Абай, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказал заместитель начальника ДП области Абай Елдос Закимов, начато досудебное расследование по факту убийства.

"Подозреваемая женщина арестована. Проводятся следственные действия, назначены соответствующие экспертизы.

Вместе с тем хотел бы предупредить граждан об ответственности за распространение ложной информации.

Департамент полиции области Абай призывает граждан доверять только официальным источникам", - обратился полковник полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в области Абай найдено тело 30-летней девушки. Как рассказали ее родные, 26 мая около 10.00 она поймала попутку со станции Ауыл Бородулихинского района в сторону Семея, с тех пор ее местонахождение оставалось неизвестным.

Близкие сначала пытались искать ее самостоятельно и с помощью волонтеров, а позже обратились в полицию. 2 июня стало известно, что девушку нашли мертвой недалеко от Семея. Позже эту информацию подтвердили и в полиции, добавив, что причина смерти устанавливается.

Отметим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.