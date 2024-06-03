Учителя подозревают в убийстве коллеги в Кызылорде

В Сети появилась информация о том, что в Кызылорде школьный учитель стал подозреваемым в убийстве коллеги. Ситуацию прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по данному факту возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы.

"Обстоятельства происшествия выясняются. Подозреваемый взят под стражу", - рассказали в ДП Кызылординской области.

В ведомстве отметили, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ранее в области Абай обнаружили тело 30-летней девушки, которая пропала 26 мая. Она уехала на попутке в Семей, а после перестала выходить на связь. В департаменте полиции сообщили, что причина смерти устанавливается.

В Актобе вынесли приговор мужчине, которого обвиняли в убийстве двух человек во время празднования Нового года. Случай произошел еще в 2022 году. Обвиняемому суд назначил 22 года лишения свободы, а двум свидетелям происшествия - 3 года и 5 лет.