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Мужчину осудили на 22 года за двойное убийство в Актюбинской области

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Молодой человек держит нож в руке
Парень с ножом. Иллюстративное фото: Paul / Getty Images

В Актобе вынесли приговор мужчине, которого обвиняли в убийстве двух человек во время празднования Нового года. Случай произошел еще в 2022 году, передает сайт телеканала КТК.

Напомним, в поселке Кенкияк Актюбинской области 31 декабря 2022 года обнаружили два тела - женщины и мужчины - с признаками насильственной смерти. Сообщалось, что им нанесли ножевые ранения, а дом пытались поджечь.

"Житель Кенкияка со знакомой отмечал праздник у себя дома. К компании присоединились еще трое приятелей. Но между хозяином и одним из гостей возникла ссора. В ходе конфликта пришедший жестоко расправился с мужчиной. А затем нанес смертельные ножевые удары и его спутнице", - говорится в телесюжете.

Суд в Актобе вынес приговор обвиняемому в убийстве, а также двум свидетелям происшествия. Первому дали 22 года лишения свободы, остальным двум - 3 года и 5 лет.

"Путем частичного сложения приговорить к 22 годам лишения свободы. Место отбывания наказания назначить в учреждении максимальной безопасности. Срок наказания отсчитывается со дня вступления приговора в законную силу", - говорит судья Нурлан Бактыгалиев.

Источник: КТК

Добавим, согласно статье 99 УК РК, убийство наказывается лишением свободы от 8 лет до пожизненного срока. Также лицо могут пожизненно лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфисковать имущество.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2109126-muzhchinu-osudili-na-22-goda-za-dvoynoe-ubiystvo-v-aktyubinskoy-oblasti/

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