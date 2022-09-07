Асет Калиев назначен ректором Западно-Казахстанского медуниверситета

Асет Калиев. Фото: gov.kz

Решением Республиканской комиссии по определению кандидатов на должности председателей правления – ректоров некоммерческих акционерных обществ и приказом министра здравоохранения РК Асет Калиев назначен председателем правления - ректором НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова", сообщается на официальном сайте Минздрава.

Асет Калиев окончил Актюбинскую государственную медицинскую академию по специальности "врач-хирург".

По окончании вуза в 1997 году трудовую деятельность начал клиническим ординатором кафедры госпитальной хирургии Актюбинской государственной медицинской академии. Затем учился в аспирантуре Актюбинской государственной медицинской академии. Является доктором медицинских наук.

В разные годы работал врачом-хирургом, заведующим отделением больницы скорой медицинской помощи города Актобе, ассистентом кафедры хирургии Западно-Казахстанского государственного медицинского университета им. Марата Оспанова.

С 2008 по 2014 год занимал должности главного специалиста (главного хирурга), руководителя отдела, заместителя руководителя управления здравоохранения акимата Актюбинской области.

С 2014 по 2020 год работал руководителем управления здравоохранения акимата Актюбинской области.

С июля по сентябрь 2020 года занимал должность советника акима Жамбылской области по вопросам здравоохранения.

С сентября 2020 и до последнего назначения возглавлял Управление здравоохранения Жамбылской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1986631-aset-kaliev-naznachen-rektorom-zapadno-kazahstanskogo-meduniversiteta/