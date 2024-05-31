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За 6 лет 12 млн тенге: бухгалтера госучреждения осудили в Костанайской области

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Суд выносит решение
Судья. Иллюстративное фото: Daniel Tadevosyan / Getty Images

В Костанайской области вынесли приговор в отношении бухгалтера одного из госучреждений. Его подозревали в хищении более 12 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на сообщение прокуратуры.

По сообщению прокуратуры Костанайской области, в Карабалыкском районе проверка выявила факты хищения бюджетных средств должностным лицом.

"Главный бухгалтер государственного учреждения на протяжении 6 лет незаконно перечислял себе денежные средства, образовавшиеся за счет экономии. Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, общая сумма излишне перечисленных денежных средств составила около 12,3 млн тенге.

По данному факту проведено досудебное расследование по пункту 1 части 3 статьи 189 УК РК. В ходе следствия подозреваемый возместил ущерб в полном объеме.

Приговором суда должностное лицо осуждено к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно", - сообщили в прокуратуре.

Отметим, что присвоение или растрата вверенного чужого имущества, согласно ст.189 УК РК, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,6 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

Ране сообщалось, что Астане вынесли приговор заведующим детских садов и сотрудникам, а также директору одного из городских ТОО. Их обвиняли в хищении более 35 млн тенге.

Ранее в Кокшетау вынесли приговор по делу о незаконной постановке авто на учет. С декабря 2020 года по январь 2022 года подсудимые организовали системную регистрацию ввезенных из-за рубежа транспортных средств, не оплачивая положенные сборы и платежи государству. По информации суда, в результате их преступной деятельности было незаконно зарегистрировано 55 грузовых транспортных средств.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2109837-za-6-let-12-mln-tenge-buhgaltera-gosuchrezhdeniya-osudili-v-kostanayskoy-oblasti/

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