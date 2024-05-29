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Похитили более 35 млн тенге: сотрудникам детсадов вынесли приговор в Астане

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Игровая комната в детском саду
Детский сад. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Астане вынесли приговор заведующим детских садов и сотрудникам, а также директору одного из городских ТОО. Их обвиняли в хищении более 35 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на столичные суды.

В Астане вынесли приговор заведующим детсадов - они при пособничестве директора ТОО и одного из сотрудников учреждения похитили вверенное им имущество в крупном размере с использованием своего служебного положения (пункты 1, 2 части 3 статьи 189 - часть 5 статьи 28 УК РК).

В Facebook-профиле судов столицы сообщили, что заведующие подавали заявки на непоставляемые продукты питания и выписывали электронные счет-фактуры, накладные, акты сверок с недостоверно указанным объектом.

Деньги перечислялись на счет директора ТОО. Так, они похитили более 35 млн тенге.

Заведующие К. и С. вину не признали и попросили оправдательный приговор. Их осудили на 3 года лишения свободы.

Директора ТОО приговорили к 4 годам лишения свободы "с учетом наличия прежней судимости по аналогичному уголовному правонарушению по правилам совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания более строгим".

Заведующему и сотруднику одного из детсадов - дали срок в 2 года ограничения свободы (по состоянию здоровья и отсутствия отягчающих обстоятельств). Еще двоим заведующим К. и Н. - 3 года ограничения свободы.

Кроме того, всем пожизненно запретили занимать должность на госслужбе и квазигосударственном секторе.

Приговор не вступил в законную силу.

Согласно пунктам 1, 2 части 3 статьи 189 УК РК, присвоение или растрата вверенного чужого имущества в крупном размере и с использованием служебного положения наказывается:

  • штрафом до двадцатикратного размера похищенного имущества;
  • либо ограничением или лишением свободы до 7 лет.

Также лицо могут пожизненно лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2108733-pohitili-bolee-35-mln-tenge-sotrudnikam-detsadov-vynesli-prigovor-v-astane/

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