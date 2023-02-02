Авансы за несуществующие автомобили заплатили казахстанцы незнакомцу в Интернете

Подозреваемый в участке. Фото: Polisia.kz

Службы по противодействию киберпреступности Атырауской области и Астаны задержали подозреваемого в "продаже" несуществующих автомобилей через Интернет, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

30-летний житель Кызылорды был задержан в Астане. По версии полицейских, он размещал в Интернете поддельные объявления о продаже автомобилей. Пользователей Сети, заинтересованных в покупке авто, просил выслать деньги заранее, чтобы убрать рекламу.

"Авансовый платеж переводился на банковские счета девушек, с которыми мужчина знакомился в социальных сетях, а затем переводил деньги случайным прохожим в общественных местах, говоря им, что его карты заблокированы. В настоящее время установлено, что подозреваемый причастен к 10 таким преступлениям", - говорится в сообщении.

Жертвами подозреваемого, как сообщается, предположительно, стали жители Атырау, Актобе, Костаная, Алматы, Астаны, Шымкента.

В настоящее время в отношении задержанного проводится досудебное расследование по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК.

В соответствии со статьей 190 УК РК мошенничество - хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Согласно части 2 данной статьи, данное преступление наказывается:

штрафом в размере до 4 тыс. МРП (12,2 млн тенге);

либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до тысячи часов;

либо ограничением свободы на срок до 4 лет;

либо лишением свободы на тот же срок.

При этом также следует конфискация имущества, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007764-avansy-za-nesuschestvuyuschie-avtomobili-zaplatili-kazahstantsy-neznakomtsu-v-internete/