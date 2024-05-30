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Главу противочумной станции осудили в Шымкенте (видео)

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Задержание в Шымкенте
Задержание. Кадр из видео: t.me/antikornews

В Шымкенте вынесен приговор руководителю противочумной станции по делу о взятке и хищении бюджетных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, приговором городского межрайонного суда по уголовным делам руководитель РГУ "Шымкентская противочумная станция" МЗ РК Сайлаубекулы, руководитель филиала РГУ "Отырарское противочумное отделение" Абишова, а также главный бухгалтер Зейлбекова осуждены к штрафу на общую сумму 48,4 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

"Они признаны виновными в получении и даче взятки за трудоустройство, а также в хищении 2 млн тенге путем оформления фиктивных командировочных расходов", - рассказали в ведомстве.

Здесь отметили, что приговор в законную силу не вступил.

Напомним, ранее сообщалось, что в межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрено дело в отношении главного бухгалтера поликлиники управления физической культуры и спорта. Он обвинялся в присвоении вверенного чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения. Ущерб составил около 30 млн тенге. За это экс-госслужащий получил 7,5 лет лишения свободы.

Также в Шымкенте недавно вынесли приговор бывшему заместителю акима города Максуту Исахову. Он получил 8 лет 5 месяцев лишения свободы по делу о покушении на дачу взятки в особо крупном размере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2109642-glavu-protivochumnoy-stancii-osudili-v-shymkente/

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