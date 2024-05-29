Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Чиновника отправили в колонию на 7,5 лет в Шымкенте

Опубликовано:

Мужчина в костюме за решеткой
Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: Massimo Ravera/Getty Images

В межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении главного бухгалтера поликлиники управления физической культуры и спорта, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ВС РК, органом следствия чиновник обвинялся в присвоении вверенного чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения (по ст.189 ч.4 п.2 УК).

Судом установлено, что главный бухгалтер поликлиники в течение одного года начислял на счета работников средства сверх зарплаты. Далее он просил эти излишние деньги возвращать на банковскую карту его знакомой. Таким образом, он присваивал эти средства и тратил их на свои нужды.

Действиями подсудимого государству причинен ущерб на сумму более 29 млн тенге.

Подсудимый признал вину частично и просил суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Суд признал смягчающими обстоятельствами чистосердечное раскаяние подсудимого, частичное возмещение ущерба, отягчающих - не установлено.

Главный бухгалтер признан виновным по ст.189 ч.4 п.2 УК и приговорен к 7,5 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно ст.189 ч.4 п.2 УК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, если они совершены лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2108859-chinovnika-otpravili-v-koloniyu-na-7-5-let-v-shymkente/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.