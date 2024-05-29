Чиновника отправили в колонию на 7,5 лет в Шымкенте

В межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении главного бухгалтера поликлиники управления физической культуры и спорта, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ВС РК, органом следствия чиновник обвинялся в присвоении вверенного чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения (по ст.189 ч.4 п.2 УК).

Судом установлено, что главный бухгалтер поликлиники в течение одного года начислял на счета работников средства сверх зарплаты. Далее он просил эти излишние деньги возвращать на банковскую карту его знакомой. Таким образом, он присваивал эти средства и тратил их на свои нужды.

Действиями подсудимого государству причинен ущерб на сумму более 29 млн тенге.

Подсудимый признал вину частично и просил суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Суд признал смягчающими обстоятельствами чистосердечное раскаяние подсудимого, частичное возмещение ущерба, отягчающих - не установлено.

Главный бухгалтер признан виновным по ст.189 ч.4 п.2 УК и приговорен к 7,5 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно ст.189 ч.4 п.2 УК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, если они совершены лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.