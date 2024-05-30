"Незаконно освободил обвиняемого": главу отдела дознания полиции осудили в Астане

В Астане осудили главу отдела дознания управления полиции. Его признали виновным в заведомо незаконном освобождении от уголовной ответственности обвиняемого, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

"Межрайонным судом по уголовным делам Астаны начальник отдела дознания УП района Есиль столицы Жуманов Е. осужден к 5 годам условно.

Он признан виновным в заведомо незаконном освобождении от уголовной ответственности обвиняемого в совершении тяжкого преступления и фальсификации доказательств", - говорится в Telegram-канале Антикора.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее представители Генпрокуратуры сообщили о задержании бывшего замначальника департамента полиции Алматы Берика Абильбекова по делу о пытках во время январских событий.

В ведомстве напомнили, что расследуется уголовное дело о применении в январе 2022 года пыток к гражданам в условиях спецприемника в селе Кошмамбет Карасайского района Алматинской области.

Наряду с этим в Сети начала распространяться информация якобы о задержании экс-главы ДП Алматы Каната Таймерденова. Однако в Генпрокуратуре сведения назвали ложными.

Добавим, согласно статье 413 УК РК, заведомо незаконное освобождение от уголовной ответственности лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, прокурором или лицом, осуществляющим досудебное расследование, наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.