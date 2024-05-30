Житель СКО потерял контроль над своим телефоном и чуть не лишился 6 млн тенге

Житель СКО поверил мошенникам, скачал некую программу и потерял контроль над своим телефоном. От ущерба в 6 млн тенге его спас добровольный отказ от кредитов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, в отдел полиции Мамлютского района обратился 43-летний житель районного центра, который поверил "звонку из банка".

"Ему сообщили, что якобы кто-то оформляет кредит на его имя. Затем последовал видеозвонок от лжеполицейского, который пообещал решить проблему, если мамлютчанин скачает некую программу", - пояснили в ДП СКО.

Это оказалась программа удаленного доступа HopToDesk. Установив ее, мужчина потерял контроль над собственным телефоном.

"Дистанционно управляя его устройством, мошенники начали оформлять кредиты в различных банках. Общая сумма займов составила 6 млн тенге", - сообщили в ДП.

Житель Мамлютки незамедлительно обратился в полицию. Между тем по всем заявкам пришел отказ, и тогда мужчина вспомнил, что не так давно по совету полицейских через приложение eGov mobile заблокировал возможность получения кредитов.

"Это один из надежных инструментов защиты от интернет-мошенников. Совместно с заинтересованными органами наши сотрудники во время подворных обходов разъясняют жителям района, как установить запрет на получение кредитов. Убедительно просим людей не доверять "звонкам из банка", никогда не выполнять финансовых операций под давлением третьих лиц", - обратился начальник ОП района Петр Климов.

А в Актюбинской области пенсионер побеседовал с "сотрудником службы безопасности банка", по его просьбе установил на телефон новое приложение и потерял со счета более 12 млн тенге. Как предупредили в полиции, программы HopToDesk и AnyDesk дают мошенникам доступ к мобильному телефону.

Другой житель Актюбинской области после похожего разговора на свой смартфон установил программу AirDroidCast, с помощью которой злоумышленники оформили на него кредиты в нескольких микрофинансовых организациях на общую сумму более 10 млн тенге.