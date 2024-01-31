Актюбинец скачал приложение на телефон и лишился 12 млн тенге

В Актюбинской области пенсионер по просьбе мошенников установил на телефон новое приложение и потерял со счета более 12 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, на телефон 69-летнего пенсионера с помощью мессенджера WhatsApp позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка.

"Звонивший сообщил, что мошенники на его имя оформили кредит и для аннулирования кредита нужно установить программу HopToDesk. Ничего не подозревая, мужчина скачал приложение - и с его счета списались более 12 млн тенге", - сообщили в полиции.

Стражи порядка просят казахстанцев быть бдительными, предупреждать своих родных и близких об опасности стать жертвами интернет-мошенников.

"Департамент полиции рекомендует ни в коем случае не скачивать программы HopToDesk и AnyDesk. Так вы дадите мошенникам доступ к своему мобильному телефону", - объяснили в ведомстве.

Мы рассказывали о том, как мошенники получают сохраненные в смартфоне логины, пароли и доступ в мобильный банкинг через программы удаленного доступа. Они убеждают жертв поставить такие программы якобы для сохранности денег.

Отметим, что приложения Team Viewer, AnyDesk, HopToDesk позволяют удаленно постороннему человеку подключиться к компьютеру или смартфону. Эти программы в руках мошенников могут привести к серьезным потерям.

Ранее житель Акмолинской области установил мобильное приложение и лишился денег. Неизвестный обманным путем через приложение AnyDesk завладел 5 млн тенге, принадлежавшими мужчине.

Стало известно, как казахстанцев могут обмануть через приложения банков. Появилась информация о мошенниках, направляющих гражданам ложные уведомления об исполнении налогового обязательства.