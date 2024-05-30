"Мои деньги, что хочу, то и делаю": карагандинка не послушала полицейских и лишилась сбережений

В Караганде стражи порядка пытались остановить местную жительницу от передачи денег мошенникам, однако женщина их не слушала. Часть разговора сняли на видео, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 78-летняя карагандинка поверила поступившему ей звонку и перевела 750 тыс. тенге неизвестному. Киберполицейским сообщили об этом сотрудники службы безопасности банка.

"Несмотря на уговоры полицейских и представителей банка, женщина до последнего держалась своей "легенды" и все-таки перевела деньги - свои сбережения", - рассказали в ДП региона.

Беседа пенсионерки с полицейскими попала на видео. Женщина рьяно защищала свою точку зрения перед стражами порядка.

"Я имею право, может быть, действительно подарить эти деньги. Это мои деньги, и не в кредит. Вот только в последний раз взяла кредит. А так - это лично мои деньги. И почему вы должны интересоваться моими деньгами и я должна писать заявление? " - интересуется карагандинка.

"Нам банк позвонил, что вы кому-то отправляете деньги", - говорит полицейский.

"Так банк для чего служит? Для того, чтобы отправлять", - настаивает женщина.

"Но вы неизвестным вам лицам деньги "закинули". Это мошенники", - объясняет правоохранитель.

"Может, я мошенникам хочу подарить. Это мои деньги, мои", - отвечает пенсионерка.

"Мы беспокоимся о вас", - говорит полицейский.

"Давайте больше не беспокоится обо мне. Мои деньги есть мои деньги", - требует женщина.

На вопрос стража порядка пенсионерка отвечает, что передала свои деньги добровольно.

"Когда она осознала масштаб произошедшего, то написала заявление о привлечении к ответственности неизвестного, который обманным путем выманил у нее деньги", - отметили в пресс-службе ведомства.

Департамент полиции Карагандинской области напомнил, что сотрудники банков, полицейские и другие правоохранительные службы не звонят и не просят данные банковских карточек и коды.

"Также просим не оставлять без внимания действия людей пенсионного возраста. Пресекайте любые их разговоры с неизвестными абонентами о передаче денежных средств", - подчеркнули в ведомстве.

В Карагандинской области полицейские активно работают с жителями для предотвращения интернет-мошенничества: проводят акции по раздаче памяток, лекции в организациях, прямые эфиры, приемы граждан в общественных местах. Все перечисленное - это только часть проводимых мероприятий по пресечению киберпреступлений.

Стоит отметить, что совместно с банками второго уровня разрабатываются и внедряются программы по выявлению фактов перечисления денежных средств мошенникам.

"Медленно, но до граждан доходит профилактическая информация", - подытожили в ДП региона.

Ранее стало известно, что 100 млн тенге отдал мошенникам пенсионер из Западно-Казахстанской области. 70-летний мужчина ответил на звонок от людей, представившихся сотрудниками банка. В ходе разговора ему предложили перевести деньги на другой счет под предлогом их сохранения на депозитах.

А пожилой житель Северо-Казахстанской области едва не стал жертвой интернет-мошенников, но все-таки не лишился своих сбережений. Сельчанина убедили приехать в Петропавловск, снять все деньги со счета и перечислить в "страховую ячейку". Неравнодушные горожане и полицейские смогли вовремя остановить пенсионера.