Приговор отменили в Караганде из-за того, что подсудимые и потерпевший сидели вместе на скамье
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В Карагандинской области приговор суда отменили из-за того, что обвиняемые и потерпевший сидели вместе на скамье подсудимых, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, Карагандинский областной суд отменил приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам от 5 апреля этого года. Дело направили на новое рассмотрение в тот же суд со стадии предварительного слушания в ином составе.
Дело в суде первой инстанции рассматривалось с участием присяжных заседателей. Двое подсудимых были осуждены за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, хулиганство, совершенное в группе лиц с применением огнестрельного оружия, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух лиц в группе лиц по предварительному сговору.
Окончательно им назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.
В апелляционную инстанцию дело поступило с апелляционным ходатайством и апелляционными жалобами осужденных.
"При рассмотрении данного дела в суде первой инстанции подсудимые, а также потерпевший, имея различные процессуальные статусы, сидели вместе на скамье подсудимых, что привело к формированию у присяжных заседателей неверного понимания ситуации. Некорректно были составлены вопросные листы о виновности или невиновности подсудимых", - установил суд апелляционной инстанции.
Учитывая, что при рассмотрении дела в суде первой инстанции были допущены существенные нарушения Уголовно-процессуального кодекса и нормативного постановления Верховного суда от 23.08.2012 года №4 "О практике применения судами законодательства, регламентирующего производство по уголовным делам с участием присяжных заседателей", коллегия отменила приговор.
Ранее в Караганде вынесли приговор несовершеннолетнему студенту колледжа по делу о покушении на убийство другого обучающегося. По информации суда, юноша спровоцировал конфликтную ситуацию и в ходе драки нанес своей жертве удар ножом в область сердца, но потерпевшему удалось выжить.
Также в Караганде осудили командира батальона полиции. Он ввел в заблуждение подчиненного и получил от него 150 тыс. тенге. За это его наказали штрафом в размере 1,5 млн тенге и лишили звания "майор полиции".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2109345-prigovor-otmenili-v-karagande-iz-za-togo-chto-podsudimye-i-poterpevshiy-sideli-vmeste-na-skame/