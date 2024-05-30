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Приговор отменили в Караганде из-за того, что подсудимые и потерпевший сидели вместе на скамье

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Зал судебных заседаний
В зале суда. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Карагандинской области приговор суда отменили из-за того, что обвиняемые и потерпевший сидели вместе на скамье подсудимых, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, Карагандинский областной суд отменил приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам от 5 апреля этого года. Дело направили на новое рассмотрение в тот же суд со стадии предварительного слушания в ином составе.

Дело в суде первой инстанции рассматривалось с участием присяжных заседателей. Двое подсудимых были осуждены за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, хулиганство, совершенное в группе лиц с применением огнестрельного оружия, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух лиц в группе лиц по предварительному сговору.

Окончательно им назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.

В апелляционную инстанцию дело поступило с апелляционным ходатайством и апелляционными жалобами осужденных.

"При рассмотрении данного дела в суде первой инстанции подсудимые, а также потерпевший, имея различные процессуальные статусы, сидели вместе на скамье подсудимых, что привело к формированию у присяжных заседателей неверного понимания ситуации. Некорректно были составлены вопросные листы о виновности или невиновности подсудимых", - установил суд апелляционной инстанции.

Учитывая, что при рассмотрении дела в суде первой инстанции были допущены существенные нарушения Уголовно-процессуального кодекса и нормативного постановления Верховного суда от 23.08.2012 года №4 "О практике применения судами законодательства, регламентирующего производство по уголовным делам с участием присяжных заседателей", коллегия отменила приговор.

Ранее в Караганде вынесли приговор несовершеннолетнему студенту колледжа по делу о покушении на убийство другого обучающегося. По информации суда, юноша спровоцировал конфликтную ситуацию и в ходе драки нанес своей жертве удар ножом в область сердца, но потерпевшему удалось выжить.

Также в Караганде осудили командира батальона полиции. Он ввел в заблуждение подчиненного и получил от него 150 тыс. тенге. За это его наказали штрафом в размере 1,5 млн тенге и лишили звания "майор полиции".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2109345-prigovor-otmenili-v-karagande-iz-za-togo-chto-podsudimye-i-poterpevshiy-sideli-vmeste-na-skame/

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