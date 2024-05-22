"Не поздоровался": студента осудили за покушение на убийство в Караганде

В Караганде вынесли приговор несовершеннолетнему студенту колледжа, обвиняемому в покушении на убийство другого обучающегося, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело в отношении несовершеннолетнего по факту хулиганства и покушения на убийство из хулиганских побуждений (ст.293 ч.2 п.2, ст.24 ч.3 - ст.99 ч.2 п.9 УК) рассматривалось Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Карагандинской области.

"21 сентября 2023 года примерно в 13.40 часов в Караганде подсудимый 2006 года рождения, находясь в уборной колледжа экономики, бизнеса и права, спровоцировал конфликтную ситуацию с незнакомым 2004 года рождения из-за того, что последний не поздоровался с ним", - установил суд.

После чего подсудимый, дождавшись момента, когда потерпевший вышел на улицу, попросил его отойти в сторону, на что последний согласился.

По данным суда, в ходе разговора парень, вытащив имевшийся при себе нож, стал демонстрировать его потерпевшему, угрожая, что убьет его, после положил указанный нож в карман своих брюк.

Увидев происходящее, двое находившихся рядом свидетелей пытались пресечь действия нападавшего, однако одному из них тот нанес удар кулаком в область глаза.

"Далее подсудимый, повалив потерпевшего на землю, нанес ему множественные удары кулаками по всему телу. Затем тому удалось подняться на ноги, где, защищаясь, он нанес несколько ответных ударов и попытался убежать.

Однако в это время подсудимый, вытащив из кармана нож, погнался вслед за ним. После чего, догнав, нанес ему ножом один удар в область сердца. Вместе с тем, умысел на убийство не был доведен до конца, так как его дальнейшие действия были пресечены окружающими", - говорится в сообщении суда.

Раненому была оказана своевременная помощь медицинскими работниками университета и сотрудниками скорой медицинской помощи, вследствие чего ему удалось выжить.

Вина подсудимого была доказана показаниями свидетелей, вещественными доказательствами, заключениями экспертиз и другими материалами уголовного дела.

Прокурор просил признать молодого человека виновным по всем статьям обвинения и окончательно назначить ему 10 лет лишения свободы.

Суд согласился с мнением гособвинителя. Подсудимому окончательно назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних.

Обстоятельством, смягчающим ответственность и наказание, суд признал несовершеннолетний возраст подсудимого. Отягчающих обстоятельств по делу не установили.

Приговор пока не вступил в законную силу.

"Наказание судом назначено с учетом требований ч.7 ст.81 УК РК, согласно которой лишение свободы несовершеннолетним может быть назначено на срок не свыше 12 лет.

Кроме того, при назначении наказания учтены требования ст.55 УК РК, согласно которой при наличии смягчающего обстоятельства и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер основного вида наказания не может превышать трех четвертей максимального срока или размера, то есть в данном случае 10 лет", - отметили в суде.

Добавим, что по п.2 ч.2 ст.293 УК РК хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, наказывается штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В соответствии с ч.3 ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Согласно п.9 ч.2 ст.99 УК РК убийство из хулиганских побуждений наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, 21 сентября в Караганде произошел конфликт между студентами одного из учебных заведений. В ходе внезапно возникшей ссоры один из них нанес 19-летнему оппоненту ножевое ранение. Было заведено уголовное дело.