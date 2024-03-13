Командира батальона полиции осудили в Караганде

Командир батальона ввел в заблуждение подчиненного и получил от него 150 тыс. тенге. За это его наказали штрафом в размере 1,5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Карагандинский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, оглашен приговор в отношении командира батальона полиции (Управления специализированной службы охраны).

Органами досудебного расследования мужчина обвинялся по п.2 ч.3 ст.190 УК, то есть в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием должностным лицом, сопряженном с использованием своего служебного положения.

"Являясь должностным лицом, а именно командиром батальона полиции ГУ "Управление специализированной службы охраны" по Карагандинской области, используя свое служебное положение, введя в заблуждение своего подчиненного касаемо его перевода в другое подразделение, при этом не имея такой возможности, потребовал у него 150 тыс. тенге.

Последний, находясь в заблуждении относительно намерений подсудимого, 17 января 2024 года передал ему указанную сумму", - установил суд.

Приговором суда командир батальона полиции осужден к штрафу, превышающему сумму похищенного в десять раз, что составляет 1,5 млн тенге. Кроме того, ему вынесли пожизненный запрет занимать должности на государственной службе и лишили специального звания "майор полиции".

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Также стало известно, что Казыбекбийским районным судом Караганды рассмотрено дело в отношении инспектора дорожной полиции.

Органами досудебного расследования он обвинялся в получении взятки (ч.2 ст.366 УК), а именно в том, что, являясь сотрудником правоохранительного органа, за непривлечение к административной ответственности нарушителя дорожного движения получил взятку в размере 150 тыс. тенге.

"Подсудимый, являясь инспектором патрульной службы дорожной полиции, на автодороге возле поселка Дубовка остановил водителя, у которого истек срок действия водительского удостоверения, и стал требовать от него передачи денежных средств в сумме 150 тыс. тенге, чтобы не привлекать последнего к административной ответственности", - установил суд.

В отношении подсудимого суд учел его чистосердечное раскаяние, помощь следствию, наличие на иждивении двух малолетних детей, а также то, что он является единственным кормильцем в семье.

В связи с этим мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 7,5 млн тенге. Осужденный также пожизненно лишен права работать на государственной службе и специального звания "капитан полиции".

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.2 ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения, наказывается штрафом от 10-кратного до 20-кратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

А согласно ч.2 ст.366 УК РК получение взятки, совершенное в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие), наказывается штрафом в размере от 50-кратной до 60-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.