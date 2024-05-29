"Случайно задел": у пенсионера из Астаны одновременно украли два телефона

В Астане задержан мужчина, которого подозревают в краже телефонов. По версии полиции, он смог за один раз выкрасть два телефона у пенсионера, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным медиапортала Polisia.kz, в правоохранительные органы обратился пожилой мужчина. По его словам, он находился во дворе жилого дома, когда проходивший мимо парень случайно его задел. Через некоторое время мужчина обнаружил пропажу двух мобильных телефонов из кармана.

"При проведении розыскных мероприятий, оперативники установили причастного к краже – ранее судимого 23-летнего подозреваемого. В ходе расследования выяснилось, что на следующий день, находясь в салоне общественного автобуса, он похитил мобильный телефон марки Samsung A51 из кармана куртки пассажирки. Похищенные мобильные телефоны были обнаружены и изъяты у задержанного", - сказано в сообщении.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование. Устанавливается его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Недавно камеры видеонаблюдения в одной из мечетей Астаны зафиксировали кражу обуви. Полицией задержан 28-летний подозреваемый.

Ранее сообщалось, что у акмолинца из рабочего шкафчика украли телефон и закупились с него на 150 тыс. тенге. Выяснилось, что кражи совершал коллега мужчины.

Добавим, что согласно статье 188 УК РК, кража наказывается: