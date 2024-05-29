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О минировании Дома министерств заявил астанчанин

Опубликовано:

Дом министерств.
Дом министерств. Фото: primeminister.kz

В Астане осудили человека, сообщившего о возможном акте терроризма в здании Дома министерств и по месту его жительства. Сообщение не подтвердилось, передает NUR.KZ со ссылкой на столичную прокуратуру.

В Астане осудили местного жителя, сообщившего заведомо ложные сведения об акте терроризма.

"Осужденный, позвонив на канал "102", сообщил о возможном акте терроризма в здании Дома министерств и по месту его жительства. При проверке поступившего сообщения сотрудники полиции установили ложность вызова. Приговором суда виновный осужден, он вступил в законную силу", - говорится на официальном сайте столичной прокуратуры.

Отметим, согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 5 тыс. МРП (18,4 млн тенге);
  • либо ограничением или лишением свободы до 5 лет.

Напомним, в апреле житель Жамбылской области сообщил о бомбе в наркологическом диспансере. Когда информация не подтвердилась, задержанный признался, что сделал звонок в наркотическом опьянении.

Недавно в Талдыкоргане неизвестный сообщил, что в двух гостиницах города заложены бомбы. Информация не подтвердилась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2108613-o-minirovanii-doma-ministerstv-zayavil-astanchanin/

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