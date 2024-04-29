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Две гостиницы "заминировали" в Талдыкоргане (видео)

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Люди рядом с местом происшествия
Люди рядом с местом происшествия. Кадр из видео: instagram.com/krisp.tdk

В Талдыкоргане неизвестный сообщил, что в двух гостиницах города заложены бомбы. Эта информация не подтвердилась, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Горожане сняли на видео оцепленную территорию рядом с гостиницей - ролик появился на Instagram-странице krisp.tdk. На кадрах видно, что у отеля стоят машины полиции, МЧС и скорой помощи.

В Департаменте полиции области Жетісу рассказали подробности произошедшего.

По данным полицейских, в воскресенье, 28 апреля, примерно в 18:35 в ЦОУ полиции Талдыкоргана поступили анонимные звонки о взрывных устройствах, якобы заложенных в двух гостиницах областного центра.

"Правоохранителями проведены поисковые работы. Предметов, вызывающих подозрение, не обнаружено.

Полиция региона предупреждает о предусмотренной законом уголовной ответственности за заведомо ложные сообщения", - говорится в сообщении правоохранителей.

Напомним, в начале прошлого года суд в Астане вынес приговор мужчине, который, находясь на борту самолета, сообщил бортпроводнику о наличии у него в пакете бомбы. Из-за подобной шутки в итоге эвакуировали 166 пассажиров самолета, а работа столичного аэропорта была приостановлена. Мужчине назначили 3 года ограничения свободы.

Также летом прошлого года казахстанец пошутил о наличии у себя бомбы во время регистрации в аэропорту Астаны. Из-за этого на территории воздушной гавани объявили тревогу. На мужчину, пошутившего о бомбе, завели уголовное дело по статье 273 УК РК.

А в Семее привлекли к ответственности родителей двух школьников, пошутивших, что учебное заведение захватили террористы. Из-за шутки детей полицейские оцепили школу, но в ходе осмотра информация не подтвердилась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2092583-dve-gostinicy-zaminirovali-v-taldykorgane-video/

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