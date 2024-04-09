Мужчина под наркотиками "заминировал" наркодиспансер в Жамбылской области
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Мужчина сообщил о бомбе в наркологическом диспансере в Жамбылской области - задержанный признался, что сделал звонок в наркотическом опьянении, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
По данным ведомства, накануне, 8 апреля, примерно в 16:00 на пульт 102 дежурной части отдела полиции Меркенского района поступил звонок о заложенном взрывном устройстве в Жамбылском областном наркологическом диспансере.
При проверке данная информация не подтвердилась.
"После проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму задержан 20-летний житель района, который признался в том, что звонок был сделан в состоянии наркотического опьянения", - говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, задержанный ранее был судим за хранение наркотиков и состоит на учете как наркозависимый.
Кроме того, в прошлом году проходил принудительное стационарное лечение в том же наркологическом диспансере.
В настоящее время возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Подозреваемый водворен в ИВС.
Отметим, лжетерроризм в Казахстане - согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2081264-muzhchina-pod-narkotikami-zaminiroval-narkodispanser-v-zhambylskoy-oblsti/