Мужчина под наркотиками "заминировал" наркодиспансер в Жамбылской области

Мужчина сообщил о бомбе в наркологическом диспансере в Жамбылской области - задержанный признался, что сделал звонок в наркотическом опьянении, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным ведомства, накануне, 8 апреля, примерно в 16:00 на пульт 102 дежурной части отдела полиции Меркенского района поступил звонок о заложенном взрывном устройстве в Жамбылском областном наркологическом диспансере.

При проверке данная информация не подтвердилась.

"После проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму задержан 20-летний житель района, который признался в том, что звонок был сделан в состоянии наркотического опьянения", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, задержанный ранее был судим за хранение наркотиков и состоит на учете как наркозависимый.

Кроме того, в прошлом году проходил принудительное стационарное лечение в том же наркологическом диспансере.

В настоящее время возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Подозреваемый водворен в ИВС.

Отметим, лжетерроризм в Казахстане - согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.