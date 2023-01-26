За отказ молиться – наказание: появились новые подробности в деле о детских пансионатах в Алматы

Алия. Кадр из видео: NUR.KZ

Ранее сообщалось, что сотрудников благотворительных учреждений в Алматы, работавших под видом детских пансионатов, заподозрили в доведении до самоубийства несовершеннолетнего. В полиции Алматы рассказывали, что во время обысков в пансионатах нашли иностранную религиозную литературу и учебные материалы, в том числе признанные в Казахстане экстремистскими и запрещенные к распространению, передает корреспондент NUR.KZ.

Между тем, выяснились подробности. Так, алматинка Алия рассказала об обучении дочери в таком пансионате. По ее словам, девочку пришлось забрать из учебного заведения после того, как она стала жаловаться на плохие условия и даже пригрозила выброситься с моста, если ее не заберут.

Также женщина показала записку от дочери, в которой говорится: "Учитесь очень хорошо и не думайте выйти с медресе если все равно будете старатца выйти не получаетца" (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.)

Записка. Фото: NUR.KZ

"Моя дочка после окончания девятого класса изъявила желание обучаться религии в медресе. Мы нашли благотворительное учреждение, где обучение началось в сентябре. Мы оплатили обучение, но через некоторое время дочка заявила, что не хочет обучаться.

Ранее учителя меня предупредили, что не стоит обращать внимание на слова дочери, если она будет говорить, что не хочет учиться. Я прислушалась к словам учителей, и потому говорила дочери о необходимости продолжать обучение", - говорит женщина.

По ее словам, дочь стала реже бывать дома, а затем и вовсе заявила, что если ее не заберут из медресе, то она выбросится с моста.

"Всю дорогу домой дочка сильно плакала. Дома мы выяснили, что ее не кормили, оставляли без воды. У дочки и ее подруги была только одна мечта - покинуть эту жизнь. Только об этом и думали. Потом я решила забрать деньги, так как оплатила заранее, позвонила директору, но он обижался и не возвращал деньги.

Спустя пять месяцев я позвонила в Астану в министерство, но мне сказали, что благотворительные учреждения не относятся к медресе. Когда мы искали медресе, было только свободное место в этом учреждении", - говорит Алия.

Она вспоминает - в благотворительном учреждении перестали открывать дверь, словно прячась от кого-то. Лишь услышав, что семья приехала заполнить анкету на поступление, им открыли дверь.

"Во время заполнения анкеты были вопросы о готовности выйти замуж. Мы не знали, что ответить. Я сказала, что мы не готовы к таким вопросам. Потом, когда дочь приходила домой из медресе, то говорила что мы не относимся к Казахстану, а относимся к Центральной Азии.

Это дочь услышала от учителей. И по словам учителей, воспитанники должны безусловно подчиняться их приказу и выполнять поручения. Даже если скажут умереть, они должны быть готовы исполнить", - говорит мать девочки.

Она рассказывает, что в медресе были сомнительные религиозные книги.

"Во время обучения все ученики ходили в платках и длинных юбках, там обучали, как читать намаз, они читали намаз коллективно. Обучали арабскому языку, у них была своя религиозная литература, которую необходимо было купить.

Я хотела бы сказать родителям, чтобы держали своих детей подальше от таких псевдо-благотворительных учреждений. Потому что у них есть искажения в религиозных взглядах и есть понятия, не относящиеся к религии. Они детей учат чуждому понятию и деструктивным элементам", - заключила Алия.

Она просит органы разобраться в ситуации и принять меры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005948-za-otkaz-molitsya-nakazanie-poyavilis-novye-podrobnosti-v-dele-o-detskih-pansionatah-v-almaty/