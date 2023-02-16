Воспитанники пансионатов в Алматы, где проходили обыски, пожаловались на работу этих учреждений

Насилие. Иллюстративное фото: pixabay.com

Воспитанники пансионатов, где проходили обыски, пожаловались на деятельность этих учреждений. По словам молодых людей, их заставляли молиться, при этом сотрудники были неквалифицированными, передает корреспондент телеканала Almaty.tv.

В январе в пансионатах прошли обыски, в рамках которых обнаружилась иностранная религиозная литература и учебные материалы, которые признаны экстремистскими и запрещенными к распространению.

Один из постояльцев пансионата, сообщает телеканал, рассказал, что их учили прятать книги, если придут с проверкой.

"Кроме того, раз в полгода приезжали какие-то люди и учили богослужению. Проповеди он читал, мы, конечно, не понимали, о чем там говорится", - сообщил молодой человек.

К тем, кто отказывался молиться коллективно, применяли силу, при этом сами богословы не посещали пансионаты, а значит, молодых людей обучали неквалифицированные специалисты, говорится в телесюжете. Один из учителей, говорит собеседник телеканала, даже говорил, что "они работают незаконно". Особо одаренных учеников обещали отправить за границу на дальнейшее обучение.

Мама еще одного постояльца пансионата рассказала корреспондентам о том, что питание в учреждении было неправильным, а медицинские услуги не предоставлялись. Воспитанникам, по ее словам, давали только зеленый чай и аспирин.

"Дедовщина была, представьте, спящего бьют по лицу, чтобы он поднялся на намаз", - говорит женщина журналисту телеканала.

Как отмечают в сюжете, оба молодых человека учились в пансионатах одной и той же ассоциации, которая имеет 90 филиалов по всей стране.

Между тем, ответственный представитель ДУМК по Алматы Елбек Тасбулатулы рассказал телеканалу, что управлением был заключен меморандум с одним из фондов. В пансионатах, по его словам, должны были прививать детям культурные ценности, но не имели права обучать религии, так как это - не медресе. В результате, говорит Тасбулатулы, меморандум был разорван.

Теолог Руслан Каиргельды, в свою очередь, рассказал телеканалу о том, что подобные пансионаты стали рассадником для приверженцев радикальных течений.

"Они не подчиняются религиозному управлению мусульман страны и поэтому представляют серьезную угрозу. Их представителей очень много. Не исключено, что они могут быть и в пансионатах", - сообщил он.

Помимо того, ранее в полиции завели уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек рассказала, что все факты полностью доподлинно проверены в результате досудебного расследования.

"Другая информация в интересах следствия согласно УК РК не разглашается", - сообщила Салтанат Азирбек.

Также сейчас расследуются и другие преступления, связанные с благотворительными учреждениями, работавшими под видом пансионатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2009688-vospitanniki-pansionatov-v-almaty-gde-prohodili-obyski-pozhalovalis-na-rabotu-etih-uchrezhdeniy/