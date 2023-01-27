Главу филиала "КТЖ - Грузовые перевозки" подозревают в получении взяток

Вагоны. Иллюстративное фото: pexels.com

Главу Шымкентского филиала ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" подозревают в неоднократном получении взяток. Об этом сообщили в департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Шымкенту на странице в Facebook.

Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование в отношении руководителя Шымкентского филиала ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" и ряда его подчиненных.

Их подозревают в системной даче и получении взяток за трудоустройство на должности приемщика поездов, кассира, осмотрщика-ремонтника вагонов и др.

"Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит", - отметили в ведомстве.

По информации официального сайта, ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" создано путем преобразования акционерного общества в товарищество с ограниченной ответственностью с 28 августа 2020 года.

АО "КТЖ - Грузовые перевозки" появилось в июне 2016 года в результате реализации проекта по поэтапному переходу к целевой организационной структуре в рамках программы трансформации бизнеса. Данный проект позволил оптимизировать ряд дочерних организаций АО "НК "КТЖ".

В структуре ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" имеется филиальная сеть, сформированная из отделений дорог и локомотивных депо, осуществляющих обслуживание клиентов по сети железных дорог Казахстана, и предоставляющая полный комплекс услуг по транспортировке грузов.

Постановлением правительства от 29 сентября 2017 года ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" присвоен статус национального перевозчика грузов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007027-glavu-filiala-ktzh-gruzovye-perevozki-podozrevayut-v-poluchenii-vzyatok/