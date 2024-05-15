Актюбинцы доверились рекомендации знакомых и потеряли миллионы

В Актобе рассмотрели очередное дело о мошенничестве: подсудимая обещала "лишеннику", хозяину иностранного автомобиля - казахстанский учет, а знакомому - дешевую квартиру, передает "Диапазон".

Как следует из материалов уголовного дела, некоторые потерпевшие сами склонялись к незаконному получению госуслуг, когда обращались к подсудимой по рекомендации своих знакомых.

Так, например, одному потерпевшему о женщине рассказал коллега. Он пообщался с ней и поверил, что она сможет помочь ему купить дешевую квартиру по госпрограмме в новом доме. Доверчивый актюбинец передал подсудимой 6,2 млн тенге, а остальную сумму за жилье по договоренности он должен был оплачивать по 50 тыс. тенге в месяц в течение 20 лет.

Вот только обещанную квартиру в новостройке он не дождался и денег своих не вернул, а за это в суде потребовал лишить обманщицу свободы.

Сама подсудимая объясняла, что деньги взяла под расписку, а помочь с покупкой квартиры у нее не получилось.

Еще один потерпевший отдал женщине более 1 млн тенге. За эти деньги она должна была сделать права для двоих его знакомых. Причем один из них ранее был лишен водительского удостоверения за грубое нарушение ПДД.

Еще трем потерпевшим актюбинка пообещала поставить автомобили на казахстанский учет и взяла за это более 2 млн тенге. Но своих обещаний она не выполнила, а полученные деньги потратила на свои нужды.

Оказалось, что у женщины было криминальное прошлое, она уже имела судимость, состояла на учете пробации, а еще по пяти уголовным делам все закончилось примирением сторон. В этот раз избежать реального срока ей уже не удалось.

Суд приговорил актюбинку за мошенничество к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы, также ей придется вернуть потерпевшим все взятые деньги. Под стражу ее взяли сразу после оглашения приговора.

Ранее стало известно, что в Алматы стражи порядка задержали мужчину, которого подозревают в серии мошенничеств, связанных с автомобилям. По информации полиции, потерпевшие хотели поменять или оформить водительские удостоверения, а также переоформить иностранные автомашины и поставить их на казахстанский учет.

А в Актобе мошенник, уже отбывающий наказание, совершил очередную аферу, находясь в местах лишения свободы. Мужчина обманул предпринимательницу на 700 тыс. тенге, предложив купить у него партию лампочек.