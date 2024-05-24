"Это в Китае": еще одно видео с избиением девушки прокомментировали в полиции Алматы

В социальных сетях появилось еще одно видео с жестоким избиением женщины, комментаторы предположили, что оно было снято в Казахстане. Но в полиции Алматы опровергли это, сообщает NUR.KZ.

Жители Казахстана в соцсетях публикуют видео, на котором запечатлено избиение девушки. На кадрах видно, что около машины мужчина бросается с кулаками на девушку. После нескольких ударов и попытки сопротивления, она падает на землю. Мужчина продолжает наносить побои, а также пинает ее. Видео вызвало резонанс среди казахстанцев, так как они предположили, что оно снято в нашей стране.

Внимание! Видео содержит сцены насилия!

Многие опубликовали видео у себя на страницах, в том числе блогеры с многотысячной аудиторией. В комментариях люди выражали надежду, что мужчину накажут правоохранительные органы. Некоторые отмечали в комментариях аккаунты президента страны и Генпрокуратуры.

"Срочно надо его найти и надолго посадить", "Девушка жива?", "Бедная девушка. еще один Бишимбаев", "Я в шоке, надоело такое смотреть", - пишут в комментариях казахстанцы.

Многие предположили, что видео было снято в Алматы.

Между тем в пресс-службе департамента полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ заявили, что видео было снято не в Казахстане, а в Китае. В полиции предоставили скриншот с обсуждением данного видео на китайском языке.

Скриншот из соц.сетей на китайском языке. Кадр предоставлен: ДП г.Алматы

Ранее на видео попало нападение на сотрудницу спа-салона в Алматы.

Также в мае в соцсетях появилось видео жестокого избиения женщины возле лифта в подъезде ЖК в Алматы. На кадрах мужчина догоняет женщину у лифта, и через некоторое время начинает наносить удары руками и ногами. Рядом, при этом, находятся другие люди.

Еще одно видео из Алматы с избиением женщины около подъезда появилось в соцсетях в конце апреля. В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, что ранее президент Касым-Жомарт Токаев подписал законы, направленные на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей. Кроме того, в Казахстане ужесточили ответственность за бытовое насилие.