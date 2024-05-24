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Житель Темиртау из ревности к жене задушил приятеля

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Мужчина держит кулаки на столе
Мужчина. Иллюстративное фото: Andranik Hakobyan / Getty Images

50-летний житель Темиртау предстал перед судом за убийство знакомого. Мужчина задушил приятеля, приревновав его к своей супруге, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор СМУС Карагандинской области.

Убийство произошло в январе этого года в квартире подсудимого. Мужчины вместе выпивали, в какой-то момент хозяин дома уснул прямо за столом, а проснулся от жалоб супруги. Женщина рассказала, что гость распускал руки, ей это не нравится.

Слово за слово, приятели стали бороться. В какой-то момент оба упали на пол, где подсудимый навалился на знакомого и стал его душить. Он остановился только тогда, когда потерпевший перестал сопротивляться.

Во время потасовки супруга подсудимого тщетно пыталась разнять их. Осознав свое бессилие, она вызвала полицию и скорую помощь. Мужчину задержали и предъявили обвинение в убийстве.

Уголовное дело рассмотрел СМУС Карагандинской области. Подсудимый вину признал. Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

Также с него взыскали 2 млн тенге в качестве компенсации за моральный вред и более 500 тыс. тенге за материальный ущерб. Приговор суда уже вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что жительница Караганды забила металлической шваброй сожителя. По словам женщины, мужчина часто выпивал и поднимал на нее руку. Подсудимой назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы.

А житель Актюбинской области задушил девушку, с которой они вместе выпивали, из-за того, что она назвала его импотентом. Оскорбление он услышал после того, как у них не заладилось в постели. Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2106219-zhitel-temirtau-iz-revnosti-k-zhene-zadushil-priyatelya/

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