Житель Темиртау из ревности к жене задушил приятеля

50-летний житель Темиртау предстал перед судом за убийство знакомого. Мужчина задушил приятеля, приревновав его к своей супруге, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор СМУС Карагандинской области.

Убийство произошло в январе этого года в квартире подсудимого. Мужчины вместе выпивали, в какой-то момент хозяин дома уснул прямо за столом, а проснулся от жалоб супруги. Женщина рассказала, что гость распускал руки, ей это не нравится.

Слово за слово, приятели стали бороться. В какой-то момент оба упали на пол, где подсудимый навалился на знакомого и стал его душить. Он остановился только тогда, когда потерпевший перестал сопротивляться.

Во время потасовки супруга подсудимого тщетно пыталась разнять их. Осознав свое бессилие, она вызвала полицию и скорую помощь. Мужчину задержали и предъявили обвинение в убийстве.

Уголовное дело рассмотрел СМУС Карагандинской области. Подсудимый вину признал. Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

Также с него взыскали 2 млн тенге в качестве компенсации за моральный вред и более 500 тыс. тенге за материальный ущерб. Приговор суда уже вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что жительница Караганды забила металлической шваброй сожителя. По словам женщины, мужчина часто выпивал и поднимал на нее руку. Подсудимой назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы.

А житель Актюбинской области задушил девушку, с которой они вместе выпивали, из-за того, что она назвала его импотентом. Оскорбление он услышал после того, как у них не заладилось в постели. Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы.