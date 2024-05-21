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Опомнилась, лишь увидев у головы лужу крови: казахстанка до смерти забила сожителя шваброй

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Женщина плачет
Женщина в наручниках. Иллюстративное фото: zoka74 / Getty Images

Жительница Карагандинской области в ходе семейной ссоры до смерти забила гражданского мужа металлической шваброй. Ее приговорили к 10 годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор СМУС.

45-летняя женщина предстала перед Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Карагандинской области.

В ходе процесса она рассказала, что на протяжении полугода сожительствовала с мужчиной, который часто выпивал и поднимал на нее руку. Ссоры происходили зачастую на глазах у ее несовершеннолетнего сына. Мальчик даже пытался заступиться за маму.

Роковым стал скандал, произошедший 29 декабря прошлого года. Вернувшись с работы с сыном, женщина обнаружила сожителя в нетрезвом состоянии.

По словам подсудимой, он начал орать на нее нецензурными словами, сын пытался за нее заступиться, поэтому она сказала мальчику, чтобы он шел к родственнице. После этого гражданский муж схватил ее за волосы и стал бить, в какой-то момент она с силой толкнула его на пол, а затем нанесла несколько ударов металлической шваброй.

Опомнилась, только увидев у его головы лужу крови. Мужчина уже не дышал. Осознав содеянное, женщина сообщила о произошедшем соседям, которые и вызвали полицию и скорую помощь.

Суд признал жительницу региона виновной в убийстве сожителя. Ее приговорили к 10 годам лишения свободы. Свое наказание она будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Приговор суда уже вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. 

Ранее сообщалось, что жительница Павлодара убила сожителя после требования дать денег. Летом прошлого года у пары возник конфликт, в ходе которого женщина нанесла мужчине кухонным ножом несколько ударов. Он умер на месте от полученных ранений. Суд приговорил павлодарку к 11 годам лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2104293-opomnilas-lish-uvidev-u-golovy-luzhu-krovi-kazahstanka-do-smerti-zabila-sozhitelya-shvabroy/

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