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Таксиста убили в пригороде Актау

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Водитель
Мужчина за рулем. Иллюстративное фото: AzmanL / Getty Images

В Мангистауской области был убит таксист, а его пассажир с ножевым ранением оказался в реанимации. В департаменте полиции региона прокомментировали произошедшее, передает Lada.kz.

В социальных сетях распространили информацию об убийстве таксиста на территории базы в пригороде Актау. 

Якобы причиной преступления стал конфликт между водителем и пассажиром. Последний также получил ножевые ранения и был доставлен в больницу.

В пресс-службе областной многопрофильной больницы пояснили, что пациент поступил к ним 22 мая с ножевым ранением брюшной полости.

"Пациента 1979 года рождения вчера в 22.20 экстренно прооперировали. Сейчас он находится в реанимации", - сообщили в медучреждении.

В ДП Мангистауской области подтвердили факт убийства.

"По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - рассказали в ведомстве.

Ранее в Алматы двое несовершеннолетних получили тюремные сроки за убийство таксиста. Как установил суд, подростки из корыстных побуждений вызвали машину для поездки из Шымкента в южную столицу. Чтобы не платить 40 тыс. тенге за услугу, подсудимые решили убить водителя.

А в Западно-Казахстанской области местный житель предстал перед судом после смерти знакомого таксиста, с которым они вместе выпивали и повздорили. Мужчину признали виновным в причинении тяжкого вредя здоровью. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2105895-taksista-ubili-v-prigorode-aktau/

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