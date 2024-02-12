Подростков осудили на 12 лет за убийство таксиста в Алматы

Двое несовершеннолетних получили тюремные сроки за убийство таксиста - в Алматы поставили точку в уголовном деле, передает NUR.KZ со ссылкой на

Дело рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам южной столицы.

Согласно материалам дела, летом 2023 года подсудимые Г.и Х. из корыстных побуждений вызвали такси для поездки из Шымкента в Алматы. Чтобы не платить 40 тыс. тенге за оказанные им услуги, подсудимые решили убить таксиста.

Сообщается, что подростки нанесли водителю множество ударов ножом, от которых последний скончался на месте. После угнали его машину и похитили телефон.

Парни свою вину не признали.

"Приговором суда присяжных подсудимые Г. и Х. признаны виновными в противоправном умышленном причинении смерти человеку (по ст.99 ч.1 УК), и им назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы каждому", - говорится в сообщении суда.

Отметим, согласно части 1 статьи 99 УК РК, убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.