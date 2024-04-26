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Конфликт закончился смертью таксиста в ЗКО

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Конфликт
Ссора. Иллюстративное фото : KatarzynaBialasiewicz / Getty Images

В ЗКО местный житель предстал перед судом после смерти знакомого таксиста, с которым они вместе выпивали и повздорили, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело по части 3 статьи 106 УК РК рассматривал суд №2 района Байтерек.

Из материалов дела следует, что подсудимый, находясь в доме у своего знакомого, совместно с ним распивал спиртные напитки. В какой-то момент между приятелями произошел словесный конфликт.

"Подсудимый умышленно взял в руки металлическую табуретку, которая находилась возле окна в зале указанного дома, и для реализации своего преступного умысла, направленного на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, учитывая свое физическое превосходство, наносил беспорядочные удары в область головы и грудной клетки потерпевшего, после чего скрылся с места совершения уголовного правонарушения", - установил суд.

В результате потерпевший скончался у себя дома, лежа на диване.

На судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину.

"В действиях усматривается опасный рецидив преступлений", - отметили в суде.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Приговор уже вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2091641-konflikt-zakonchilsya-smertyu-taksista-v-zko/

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