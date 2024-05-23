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Акмолинка после звонка с фото своего начальника испугалась за родных и отдала 7 млн тенге

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Женщина сидит за столом
Женщина. Иллюстративное фото: fizkes / Getty Images

На протяжении 4 дней 60-летнюю акмолинку убеждали оформить кредиты, используя различные методы, вплоть до угрозы безопасности членам ее семьи, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, расследованием мошенничества в настоящее время занимаются сотрудники отдела полиции Буландынского района и специальной группы "Киберпол".

По словам акмолинки, первый звонок на ее телефон поступил 14 мая. Звонили с неизвестного номера, но на профиле находилось фото ее непосредственного руководителя, а потому в достоверности разговора женщина не сомневалась.

"Мошенник под именем директора сообщил, что в настоящее время проводится проверка государственных учреждений сотрудниками специальных органов и якобы выяснилось, что заявительница оформляла заявки на кредиты в банках других стран.

Спустя некоторое время на связь с ней вышел лжесотрудник специального государственного органа, который сообщил, что женщина числится в списке подозреваемых, так как оформляет кредиты, а затем перечисляет денежные средства в другие страны", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Перепуганная женщина пыталась объяснить, что эти сведения недостоверны.

"Однако мошенники продолжили "давить" на нее, а после звонка лжесотрудника Национального банка, который владел информацией о ее заработной плате, она и вовсе поверила в происходящее и выполнила все инструкции.

Лжеменеджер банка сообщил, что от ее имени подано 8-9 заявок в различных банках, однако займы можно отменить, если она самостоятельно пойдет в банк и оформит денежный кредит. Аферист заверил, что выплачивать кредит ей не придется. К слову, для достоверности он даже показал свое "рабочее удостоверение", - пояснили в полиции.

По указке злоумышленников женщина взяла в банке 5 млн тенге, а затем перечислила деньги на 10 разных счетов.

"На следующий день тот же лжесотрудник опять позвонил заявительнице, сказав, что необходимо оформить еще 3, 5 млн тенге для погашения всех займов, но женщина отказалась", - отметили в ведомстве.

По данным стражей порядка, позже с ней связался другой мужчина, представившийся якобы сотрудником столичной полиции. Он попытался убедить женщину, что все эти операции проводятся с целью выявить мошенническую схему, однако получил отказ.

"В течение последующих двух дней злоумышленники по несколько раз звонили акмолинке, а когда на их требования оформить кредиты она отказывалась, начали запугивать ее тем, что могут добраться до ее детей", - подчеркнули в ДП региона.

Испугавшись за родных, женщина приехала в Кокшетау и оформила еще один заем и заняла деньги у своих знакомых. В общей сложности она перечислила 7 млн тенге по указанным счетам и лишь 20 мая обратилась с заявлением в полицию.

В качестве вещественных доказательств заявительница передала полицейским переписки и счета. Сейчас оперативниками проводятся необходимые розыскные мероприятия.

Полицейские в очередной раз призвали казахстанцев не доверять звонкам от неизвестных абонентов о финансовых вопросах или получении кредитов, несмотря на то, что звонившие представляются руководителями или сотрудниками банков и силовых структур.

А в Павлодарской области сняли на видео разговор женщины по телефону сперва якобы с "сотрудницей" eGov, а затем со "старшим уполномоченным КНБ". По данным полиции, женщина общалась с мошенниками.

Ранее пожилой житель СКО едва не стал жертвой интернет-мошенников. Они убедили сельчанина приехать в Петропавловск, снять все деньги со счета и передать им. К счастью, сотрудник банка и неравнодушный горожанин уберегли пенсионера от потери денег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2105637-akmolinka-posle-zvonka-s-foto-svoego-nachalnika-ispugalas-za-rodnyh-i-otdala-7-mln-tenge/

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