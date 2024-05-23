Астанчанин громко звал зайца на дороге и был за это задержан (видео)

Полиция Астаны задержала мужчину, который мешал движению автомобилей в районе Жагалау и звал "зайца", передает NUR.KZ. Его привлекли к административной ответственности.

По информации Telegram-канала "Astanovka98", жителям района Жагалау в Астане в ночное время мешал шумный мужчина. Ролик был загружен на канал 21 мая. На кадрах видно мужчину, который стоит на проезжей части и громко ищет или зовет некоего зайца, пока мимо проезжают автомобили.

Следом на кадрах видно полицейский патруль. Из машины вышли представители правоохранительных органов, но, судя по кадрам, мужчина пытался оказать сопротивление.

Департамент полиции Астаны в комментариях к посту предоставил комментарий по данному факту.

"Правонарушитель задержан и привлечен к административной ответственности за нарушение правил пешеходов и шумное поведение ночью", - сообщили в департаменте.

Ранее мы рассказывали, какие штрафы грозят пешеходам за нарушение ПДД в Казахстане. А накануне на брифинге СЦК глава Комитета адмполиции ответил, почему в Казахстане такие высокие штрафы за нарушение ПДД - ранее таким вопросом задавались депутаты мажилиса.

"Вы вдумайтесь в цифры: уже за 4 месяца 2024 года на наших дорогах погибло более 500 человек. А как по-другому остановить наших лихачей? Даже по Астане есть факты, когда камеры фиксировали… лихачи до 200 км в час разгоняются - и это не один раз.

Такие водители и должны нести ответственность, и они должны платить. Не только платить, но и другую ответственность нести. Поэтому эта мера предусмотрена, чтобы снизить такие нарушения, чтобы было меньше тяжелых ДТП. Тот, кто не нарушает, он не платит штраф", - заявил глава комитета Кайсар Султанбаев.

Напомним, в Казахстане с 6 мая 2024 года начали действовать поправки в ПДД. Ранее мы подробно рассказывали об изменениях, которые были внесены в ПДД Казахстана.