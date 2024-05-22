Житель Павлодарской области заплатил 1,5 млн тенге за сибирскую косулю

45-летний житель Железинского района Павлодарской области осужден и поставлен на учет службы пробации за незаконную охоту на сибирскую косулю, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Информационный медиапортал ведомства привел слова начальника службы пробации Айбека Айтчанова.

По его данным, в январе 2024 года, не имея специального разрешения на отстрел и зная, что охота на данный вид животного запрещена, мужчина подстрелил сибирскую косулю.

Причиненный государству ущерб составил 1 млн 500 тысяч тенге. Осужденный возместил его в полном объеме.

Мужчине вынесли наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы с лишением права на охоту на тот же срок. Гладкоствольное оружие конфисковано в доход государства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Павлодарской области в пойме Иртыша браконьеры убили 12 косуль. Подозреваемых задержали. На месте преступления были найдены разделанные туши животных, оружие и снегоход.

В этом же регионе был задержан мужчина, в его автомобиле полицейские нашли туши сибирских косуль. По данному факту было возбуждено уголовное дело.