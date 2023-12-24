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Туши сибирских косуль нашли в машине казахстанца

Опубликовано:

Косуля
Косуля. Иллюстративное фото: pexels.com

В Павлодарской области был задержан мужчина, как в его автомобиле нашли туши сибирских косуль. По данному факту начато уголовное дело, передает Pavlodarnews.kz.

По информации издания, инспекторы лесного хозяйства и животного мира обнаружили шесть разделанных туш сибирских косуль в багажнике Mitsubishi Pajero. Водителя для проверки остановили на трассе Ленинский – Русская Поляна.

"Разделанные туши – предположительно сибирская косуля. Только на четырех у водителя были лицензии", – сообщили в инспекции.

Отмечается, что стражи порядка начали дело по статье 337 УК РК. Автомобиль был водворен на штрафную стоянку, туши косуль и оружие изъяли.

Добавим, что, согласно статье 337 УК РК, незаконная охота, в том числе с применением огнестрельного, пневматического, метательного, холодного оружия, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10 млн 350 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Максимальное наказание за нарушение данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от шести до десяти лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.

Напомним, ранее в Акмолинской области произошло ДТП с участием косули. В результате происшествия погибла молодая женщина.

В ЗКО полицейские задержали пять человек, подозреваемых в незаконной охоте на сибирских косуль. Двое из них являются жителями Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2052324-tushi-sibirskih-kosul-nashli-v-mashine-kazahstantsa/

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