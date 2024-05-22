Спор из-за 300 метров для нотариусов разгорелся в Костанае

В Костанайской области суд признал незаконным привлечение частного нотариуса к дисциплинарной ответственности нотариальной палатой, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, иск частного нотариуса к Нотариальной палате Костанайской области о признании незаконным и отмене решения дисциплинарной комиссии рассматривался Костанайским городским судом.

"Протоколом общего собрания членов нотариальной палаты Костанайской области от 29 сентября 2013 года принято решение об открытии офисов на расстоянии не менее 300 метров от офиса уже работающего нотариуса, за исключением тех случаев, когда в офисе по взаимному согласию располагаются два нотариуса", - рассказали в суде.

Ввиду этого протокольного решения дисциплинарной комиссией нотариальной палаты истец - частный нотариус, был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора за несоблюдение расстояния 300 метров между нотариусами.

На судебном заседании мужчина пояснил, что с 13 ноября 2023 года поменял место оказания нотариальных услуг. Со стороны ответчика и департамента юстиции претензий о незаконности смены места оказания услуг и места расположения помещения по отношению к другим нотариусам не предъявлялось.

"Ссылки ответчиков на решение общего собрания от 29 сентября 2013 года суд нашел несостоятельными, поскольку решение общего собрания противоречат Закону РК "О нотариате", - отметили в суде.

Законом установлено, что нотариус, занимающийся частной практикой, обязан иметь одно помещение, пригодное для беспрепятственного доступа физических лиц и представителей юридических лиц, соблюдения нотариальной тайны и условий для обеспечения сохранности нотариального делопроизводства. В одном помещении могут работать один или несколько нотариусов в случае соблюдения ими этих требований.

Решение общего собрания членов нотариальной палаты об открытии офиса на расстоянии не менее 300 метров от офиса уже работающего нотариуса за исключением случаев, когда в офисе по взаимному согласию располагаются два нотариуса, было признано незаконным и отменено, как и решение дисциплинарной комиссии в отношении частного нотариуса.

При таких обстоятельствах иск мужчины был удовлетворен. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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