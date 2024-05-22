Ударил в живот: в Алматы мужчина набросился с кулаками на охранника в возрасте (видео)

Пользователи Казнета возмущены поступком мужчины, который во время конфликта с охранником ЖК "Столичный" ударил последнего в живот, передает NUR.KZ.

Алматинцы обсуждают видео, опубликованное в Telegram-канале Kris_p_almaty.

На видео можно увидеть конфликт между мужчиной в кепке и охранником одного из алматинских ЖК. Как утверждают авторы видео, инцидент произошел в ЖК "Столичный".

Мужчина в кепке подошел к мужчине-охраннику, прижал его к стене и ударил в живот.

Видео вызвало возмущение среди пользователей, которые требуют наказать зачинщика конфликта, напавшего на человека старшего возраста.

"Куда молодежь катится?! Воспитания - ноль, уважения к старшим - ноль", - написали комментаторы.

В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по данному факту проводится проверка.

"Правонарушитель задержан. Его действиям будет дана правовая оценка. С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных мужчиной, назначена судебно-медицинская экспертиза", - ответили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 29 марта в одном из элитных ЖК Алматы мужчина несколько раз наехал на охранника, после - вышел из своего внедорожника и начал избивать его, а затем - оставил умирать. Все это попало на камеру видеонаблюдения, позднее кадры распространились в Сети.

Позже стало известно, что 45-летний подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

В апреле жестокое избиение женщины попало на видео в Алматы - кадры были опубликованы в социальных сетях. Инцидент комментировали в полиции города.