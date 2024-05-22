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Казахстанец заработал 1,7 млрд тенге и попал за решетку

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Человек за решеткой
Человек за решеткой. Иллюстративное фото: AZemdega/Getty Images

Приговором межрайонного суда по уголовным делам Шымкента по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности гражданин осужден к лишению свободы на 2 года, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в ходе судебного разбирательства установлено, что мужчина на платформе Binance предоставлял услуги по обмену цифровых активов (криптовалюты) без лицензии.

"В течение 5 лет он извлек незаконный доход в особо крупном размере свыше 1,7 млрд тенге", - рассказали в ведомстве.

Мужчине назначили два года лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.

Прокуратура Шымкента предупредила жителей об уголовной ответственности за осуществление незаконной предпринимательской деятельности по обмену цифровых активов.

Ранее жителя Астаны приговорили к 2,5 годам лишения свободы за незаконный обмен криптовалюты. По данным столичной прокуратуры, мужчина, осуществляя деятельность без лицензии в сфере обмена необеспеченных цифровых активов на наличные денежные средства, в течение шести месяцев извлек незаконный доход в особо крупном размере в сумме 342,8 млн тенге.

Также двух астанчан осудили за незаконный обмен криптовалюты. Оборот от их деятельности составил 15 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2105190-kazahstanec-zarabotal-1-7-mlrd-tenge-i-popal-za-reshetku/

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