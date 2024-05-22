Стал "вором в законе" в 1994 году: Казахстан передал России сбежавшего рецидивиста

Обвиняемый в занятии высшего положения в преступной иерархии, который пытался скрыться за рубежом, задержан полицейскими Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РФ.

Казахстанские стражи порядка передали сотрудникам уголовного розыска из Самарской области обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии Степана Фурмана.

Он был задержан при попытке скрыться от российского правосудия.

Отмечается, что Фурман был судим неоднократно на территории РФ. В настоящее время в отношении него ведется дело по факту занятия высшего положения в преступной иерархии.

На основании запроса УМВД России по Мурманской области был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. В 2021 году обвиняемый задержан на территории Португалии, а в 2022 году - экстрадирован в Россию.

20 мая 2024 года дело отправили на новое рассмотрение, однако 19 мая Фурман сбежал и покинул территорию России.

По информации РБК, следствие предполагает, что Фурман стал вором в законе еще в 1994 году. Обвиняемый отрицает это.

Сообщается, что фигурант был объявлен "вором в законе" согласно криминальным традициями 30 лет назад, а затем лично или посредством лиц, придерживающихся криминальной идеологии, управлял преступными элементами, действовавшими на территории Мурманской области.

Отмечается, что Фурман четыре раза был судим, в том числе дважды за изнасилование. Адвокаты утверждают, что Фурман не мог стать криминальным авторитетом, так как отбывал наказание за совершение данного преступления.

Отметим, что месяц назад в Казахстан был экстрадирован предполагаемый руководитель преступной группы из Азербайджана. По информации следствия, в период с 2016 по 2018 год подозреваемый непосредственно руководил преступной группой, которая занималась контрабандным ввозом в Казахстан товаров народного потребления, а также уклонялась от уплаты таможенных платежей и налогов.

А в конце февраля этого года в Астану из Польши экстрадировали гражданина Украины для привлечения к уголовной ответственности. Его тоже подозревают в создании и руководстве транснациональной организованной группой.