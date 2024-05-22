Проверят ли активы семьи Бишимбаевых, ответили в АФМ

Зампредседателя Агентства по финмониторингу Женис Елемесов сегодня в кулуарах мажилиса рассказал, могут ли проверить активы семьи Бишимбаевых на законность, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты напомнили, что представители семьи Нукеновых ранее заявляли о намерении проверить природу и законность активов семьи Бишимбаевых. Они же сообщили, что идет сбор подписей под соответствующей петицией.

"На сегодня у нас зарегистрированных уголовных дел не имеется, но мы проверки глобально в части незаконно приобретенных преступных доходов на постоянной основе проводим. И если где-то вылезет, что какие-то незаконные доходы (имеются – прим. ред.), которые были получены преступным путем и легализованы, то мы обязательно их привлечем к ответственности", – заверил Женис Елемесов.

При этом он призвал дождаться результатов петиции.

"Параллельно изучим этот вопрос, обязательно обратим на это внимание. Не переживайте, вам сообщим", – добавил зампред АФМ.

Напомним, на прошлой неделе Куандыку Бишимбаеву вынесли приговор по громкому делу об убийстве его гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Его приговорили к 24 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

После оглашения приговора сообщалось, что с имущества Бишимбаева был снят арест.

Однако это не первая судимость экс-министра нацэкономики.

В марте 2018 года Куандык Бишимбаев был осужден к 10 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с конфискацией имущества. Тогда его судили за получение взятки и присвоение или растрату вверенного чужого имущества.

Однако указом президента Казахстана от 13 февраля 2019 года Бишимбаев был помилован – назначенный ему срок наказания снизили с 10 до 4 лет лишения свободы.

После этого он направил в суд ходатайство об УДО на оставшийся неотбытый срок наказания в 1 год 3 месяцев и 13 дней и 11 октября 2019 года он освободился из колонии.