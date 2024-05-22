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Врезался в патрульную в Костанае: напавшему на таксиста заменили условный срок на реальный

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Столкновение такси и патрульной
Столкновение такси и патрульной. Фото: polisia.kz

Жителю Рудного, который напал на таксиста с ножом, изменили приговор с условного лишения свободы на реальное, передает NUR.KZ со ссылкой на Tobolinfo.kz.

Водитель такси, спасая свою жизнь от напавшего на него с ножом пассажира, врезался в патрульную машину полицейских в Костанае.

Как сообщает местное издание, нападавшему изначально был назначен условный срок, так как подсудимый один воспитывал 11-летнего сына с диагнозом ДЦП. Ему было назначено 3,5 года лишения свободы условно с установлением пробационного контроля.

Однако судебная коллегия по уголовным делам Костанайского областного суда изменила приговор суда первой инстанции — с условного лишения свободы на реальное.

Сообщается, что подсудимый Арман Туртаев был взят под стражу в зале суда и будет отбывать наказание в колонии средней безопасности в течение 3 лет 6 месяцев.

Инцидент, как сообщалось ранее, произошел в начале этого года в Костанае - в ночь с 6 на 7 января. Тогда сообщалось, что двое жителей Рудного на такси доехали до областного центра. Но на въезде в город один из пассажиров приставил нож к шее таксиста и потребовал деньги, и довезти их до другого населенного пункта.

Таксист, увидев служебный автомобиль полицейских, для привлечения внимания намеренно совершил столкновение с ним. Подозреваемый попытался скрыться с места, но был задержан патрульными "по горячим следам".

Напомним, недавно в Астане пассажир такси оскорбил глухонемого водителя — действия мужчины попали на камеру. Его задержали. Позже стало известно, что пассажира, оскорбившего глухонемого таксиста, арестовали на 15 суток.

Мы также писали, что в Алматы мужчина напал с ножом на водителя автобуса, в результате чего второй получил ранение. По предварительным данным, между мужчинами произошел спор, после которого один из участников конфликта использовал нож в качестве орудия преступления. Полицейские изъяли его. Нападавшего пассажира полиция задержала.

Зимой сообщалось, что в Темиртау двое неизвестных нанесли телесные повреждения 45-летнему водителю бригады скорой помощи, который с медперсоналом прибыл на вызов. В результате потерпевший обратился в медицинское учреждение без госпитализации. Полицейские по "горячим следам" задержали двух подозреваемых в возрасте 25 и 29 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2104791-vrezalsya-v-patrulnuyu-v-kostanae-napavshemu-na-taksista-zamenili-uslovnyy-srok-na-realnyy/

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