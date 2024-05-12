Пассажир оскорбил глухонемого таксиста в Астане и попал на видео

В Астане пассажир такси оскорбил глухонемого водителя - действия мужчины попали на камеру. Его задержали, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

Кадры из салона такси попали в Сеть - их опубликовали в паблике astana_press в Instagram. Автор указал, что пассажир был в курсе того, что таксист не слышит его. Мужчина на видео оскорбил водителя, а также, как сообщается, попытался забрать шнур от зарядки и телефон.

Пользователей Сети возмутил поступок пассажира.

"Найти и наказать! И никаких извинений в Сети", "Ему вернется вдвойне", "Надеюсь, его найдут и привлекут", - осудили мужчину в комментариях к видео.

В пресс-службе столичного департамента полиции корреспонденту NUR.KZ сообщили, что мужчину задержали.

"Пассажир, допустивший нецензурную брань и оскорбления в отношении водителя такси, незамедлительно установлен и задержан. В настоящее время он водворен в комнату временного содержания. Для привлечения к ответственности административный материал направлен в суд", - заявили в ведомстве.

Отметим, что по части 1 статьи 73 КоАП РК нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в индивидуальном жилом доме, квартире или ином жилище, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут предупреждение либо административный арест на пять суток.