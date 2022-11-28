Сакен Исабеков назначен начальником Службы госохраны Казахстана

Сакен Исабеков. Фото : gov.kz

Сакен Исабеков назначен начальником Службы государственной охраны Казахстана. Соответствующий указ подписал Токаев, передает официальный сайт Акорды.

"Назначить Исабекова Сакена Саиновича начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан", - говорится в указе президента.

Согласно информации на официальном сайте Службы госохраны РК, Исабеков Сакен Саинович окончил Университет имени Д.А.Кунаева по специальности "юриспруденция".

С 2003 по 2021 год служил на различных офицерских и руководящих должностях в кадрах Службы государственной охраны Республики Казахстан.

С 2021 по 2022 год занимал пост заместителя начальника Службы государственной охраны РК – начальника Службы охраны президента.

В январе 2022 года был назначен начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан.

В мае 2022 года Исабекову было присвоено специальное звание "генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан".

Напомним, после инаугурации Токаев подписал указ, согласно которому акимы Астаны, Алматы и Шымкента, а также руководители госорганов, подотчетных и подчиненных непосредственно президенту, стали исполняющими обязанности.

Подпишись на Telegram-канал СпортNUR и будь в курсе спортивных событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1999181-saken-isabekov-naznachen-nachalnikom-sluzhby-gosudarstvennoy-ohrany-kazahstana/