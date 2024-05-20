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Школьник умер после драки в Кызылординской области

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Мужчина сжал кулак
Кулак. Иллюстративное фото: Federico Moreno/Getty Images

В Сети появилась информация о том, что в Кызылординской области после драки со сверстниками скончался школьник. По поводу трагедии высказались в ДП региона, передает NUR.KZ.

По данным пресс-службы ведомства, по факту смерти несовершеннолетнего зарегистрировано уголовное дело, проводится расследование и назначены экспертизы.

"В качестве подозреваемых задержаны и взяты под стражу двое несовершеннолетних лиц. Выясняются обстоятельства происшествия.

Иная информация в интересах следствия не разглашается. Расследование дела находится на контроле начальника ДП Кызылординской области", - отметили в ведомстве.

Напомним, в начале мая в Сети появилась информация о том, что в Жамбылской области подросток умер после избиения в школьном уличном туалете. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Несовершеннолетнего, подозреваемого в преступлении, водворили в изолятор временного содержания. В отношении руководства и преподавательского состава школы также было начато расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2103812-shkolnik-umer-posle-draki-v-kyzylordinskoy-oblasti/

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