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Лишенную прав мать троих детей снова поймали пьяной за рулем в Актобе

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Женщина за рулем
Женщина за рулем. Иллюстративное фото: pexels.com

В Актобе полицейские задержали женщину за езду в пьяном виде. Ранее ее лишили водительских прав за аналогичный случай, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Как сообщили в полиции, 5 января в 23:45 стражи порядка при патрулировании заметили машину Hyundai, которая вызвала у них подозрение.

Сотрудники ведомства при проверке установили, что за рулем авто находилась 51-летняя женщина в нетрезвом состоянии.

Как показало медицинское освидетельствование, актюбинка управляла машиной в состоянии алкогольного опьянения легкой степени тяжести.

Также стало известно, что в мае 2021 года решением суда ее за езду в пьяном виде лишили водительского удостоверения сроком на 3 года.

"Однако несмотря на наказание и наличие троих несовершеннолетних детей она повторно села за руль в нетрезвом виде", – отметили в ДП.

Полицейские поместили задержанную в изолятор временного содержания.

В отношении подозреваемой проводится досудебное расследование по части 1 статьи 346 УК РК, согласно которой управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП (18 млн 460 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, в начале декабря сообщалось, что полицейские Астаны задержали 20-летнюю девушку, которую подозревают в наезде на пешехода. Под колесами авто погибла 42-летняя горожанка. По словам очевидцев, за рулем машины была пьяная автоледи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2054308-lishennuyu-prav-mat-troih-detey-snova-poymali-pyanoy-za-rulem-v-aktobe/

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