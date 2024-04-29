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Парень начал вести себя странно и изменил маршрут при виде полицейских в Шымкенте

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Мужчину задержали по подозрению в закладке наркотиков
Задержанный. Кадр из видео: polisia.kz

В Шымкенте мужчина привлек внимание полицейских своим необычным поведением, изменением маршрута и попыткой скрыться. У него изъяли 35 свертков с наркотиками, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, доставку мефедрона прервали участковые Каратауского района.

"Наркокурьера стражи порядка вычислили в ходе проведения отработки в рамках ОПМ "Правопорядок". При виде полицейских на улице парень начал вести себя странно, изменил курс и попытался скрыться, но был остановлен.

В его сумке обнаружено 35 свертков с наркотиками и отвертка, предназначенная для копания тайников. Выяснилось, что задержанный успел сделать 10 закладок", - рассказали в МВД.

Все закладки нашли и изъяли. Подозреваемый был взят под стражу. Проводится расследование.

Ранее в Астане из-за своего подозрительного поведения мужчина попал в поле зрения правоохранителей и при задержании признался, что занимался закладкой наркотиков. Общий вес изъятых веществ составил более 2,5 кг.

А вот в Шымкенте подозреваемый в убийстве, находящийся в розыске в течение 9 лет, привлек внимание участкового тем, что постоянно носил кепку, пытаясь спрятать лицо. Выяснив, что тот недавно устроился в местное СТО по найму, полицейский установил его личность и задержал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2093150-paren-nachal-vesti-sebya-stranno-i-izmenil-marshrut-pri-vide-policeyskih-v-shymkente/

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