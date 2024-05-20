Астанчанка доверилась соседке и стала "обладательницей" сразу шести кредитов

В Астане задержана 34-летняя женщина, которая подозревается в оформлении сразу нескольких кредитов на свою соседку, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает информационный медиапортал МВД, 34-летняя астанчанка подозревается в том, что оформила на доверчивую соседку шесть кредитов.

"Два займа ей удалось взять посредством мобильного банкинга, а остальные кредиты были оформлены в микрокредитных организациях. Злоумышленница была с соседкой в доверительных отношениях. И узнав, что она находится в поисках работы, предложила свою помощь.

Завладев личными данными знакомой, злоумышленница оформила онлайн-кредиты на общую сумму четыре миллиона тенге", - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Сама задержанная призналась в содеянном. Сейчас устанавливается ее причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

Ранее сообщалось, что житель Акмолинской области после двух встреч с новым знакомым обнаружил у себя товарный и денежный кредиты на 2,5 миллиона тенге.

Также в полицию обратился житель Акмолинской области, сообщив, что на него оформили крупный кредит. Одному из банков он оказался должен 4,8 млн тенге. Выяснилось, что сделать это могла экс-супруга мужчины.

А жительница Талдыкоргана узнала об оформленном на нее онлайн-кредите, когда погашала уже имеющийся. В мошенничестве на крупную сумму заподозрили ее подругу, через телефон которой потерпевшая ранее оформляла заем.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.