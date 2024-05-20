Знакомство в гостях обошлось акмолинцу в 2,5 млн тенге

Житель Акмолинской области после двух встреч с новым знакомым обнаружил у себя товарный и денежный кредиты на 2,5 миллиона тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Атбасаре в отдел полиции с заявлением обратился местный житель.

"По показаниям мужчины, случайный знакомый оформил от его имени товарный и денежный кредиты и причинил ущерб на сумму 2,5 млн тенге", - пояснили в МВД.

По заявлению потерпевшего в целях раскрытия мошенничества сотрудники полиции провели необходимые мероприятия.

В результате принятых мер стражи порядка установили и задержали подозреваемого. Им оказался житель Караганды, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за мошенничество.

Как выяснилось, мужчины случайно познакомились в гостях у общего знакомого.

"Позже, когда потерпевший находился в больнице, злоумышленник пришел якобы навестить его и, попросив телефон, тайно оформил на мужчину товарный кредит. Узнав о произошедшем, потерпевший связался по телефону с подозреваемым, но злоумышленник убедил его, что это является недоразумением и он все исправит.

Однако, получив во второй раз доступ к телефону потерпевшего, аферист оформил на заявителя уже денежный кредит. Затем он перевел деньги, поступившие на счет потерпевшего, на счета своих знакомых. Позже полученные денежные средства злоумышленник потратил на собственные нужды", - рассказали в МВД.

Отделом полиции по факту мошенничества начато досудебное расследование.

Ранее в полицию обратился житель Акмолинской области, сообщив, что на него оформили крупный кредит. Одному из банков он оказался должен 4,8 млн тенге. Выяснилось, что сделать это могла экс-супруга мужчины.

А жительница Талдыкоргана узнала об оформленном на нее онлайн-кредите, когда погашала уже имеющийся. В мошенничестве на крупную сумму заподозрили ее подругу, через телефон которой потерпевшая ранее оформляла заем.