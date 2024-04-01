Кредит почти на 5 млн тенге незаконно оформили на казахстанца: он подозревает бывшую жену

В полицию обратился житель Акмолинской области, сообщив, что на него оформили крупный кредит. Выяснилось, что сделать это могла его бывшая жена, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что в полицию с заявлением обратился 27-летний житель Акмолинской области.

По словам мужчины, его бывшая супруга, используя телефон потерпевшего, оформила на его имя онлайн-кредит в одном из банков второго уровня на сумму 4 млн 800 тысяч тенге.

"Женщина, воспользовалась документами и номером банковской карты потерпевшего, оформила займ, затем перевела деньги на другой банковский счет", – сообщили стражи порядка.

Сейчас управлением полиции города Степногорска по данному факту начато досудебное расследование по факту мошенничества. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.