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Любителя интимных услуг развели на деньги в ВКО

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Женщина стоит рядом с мужчиной у автомобиля
Женщина и мужчина. Иллюстративное фото: Motortion / Getty Images

В Усть-Каменогорске ранее судимый за мошенничество мужчина, договорившись с подругой, разыграл визит "проститутки" в квартиру к клиенту, который в итоге остался без денег, передает YK-news.kz.

Как следует из материалов городского суда №2, в мае прошлого года мужчина и его подруга отдыхали у себя в квартире. Пара нуждалась в средствах, но быстро достать деньги никак не получалось. Поэтому уже судимый за присвоение чужого мужчина предложил своей даме поучаствовать в хитроумной затее, на что та согласилась.

На сайте, где публикуют свои предложения жрицы любви из Казахстана, девушка выложила объявление, в котором предложила от своего имени оказание интимных услуг за 20 тыс. тенге. Сделала она это с телефона своего мужчины и в контактах указала его номер как своего "агента".

Вскоре по телефону позвонил житель Усть-Каменогорска, соблазненный приятными перспективами. Мужчины быстро договорились о визите "жрицы любви", после чего пара села в такси и поехала по указанному адресу. Мужчина остался в машине, а его подруга поднялась в квартиру. Открывшему дверь клиенту девушка пояснила, что работает по предоплате, так как перед началом встречи должна отдать своему "сутенеру" часть денег.

Клиент заподозрил, что девушка, уйдя с деньгами, уже не вернется. Поэтому он предложил отдать всю сумму оплаты вперед, но лишь в руки "сутенера". Пришлось тому подняться в квартиру и получить деньги самостоятельно.

Теперь паре нужно было как-то покинуть жилье любителя интима. Сначала они хотели уйти, чтобы заплатить за такси, но хитрый клиент заявил, что для этого хватит и одного "сутенера". Вскоре девушка выдумала причину, по которой ей необходимо было спуститься вниз - получить процент со сдачи от таксиста.

Она оставила в качестве залога куртку и сумочку, поэтому мужчина, хоть и с неохотой, отпустил ее. Поскольку куртка была старой и дешевой, а в сумочке ничего не было, кроме использованной косметики, девушка просто сбежала.

Разгневанный клиент обратился в полицию, утверждая, что его обманули мошенники. Опираясь на свидетельские показания таксиста, стражи порядка изобличили преступную пару.

В ходе предварительного следствия подсудимые примирились с потерпевшим, возвратив ему деньги. В результате судья принял решение освободить от ответственности девушку, а вот ее избраннику повезло меньше. Это оказалось его второе привлечение к ответственности за мошенничество, к тому же первая судимость еще не была погашена. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы.

Ранее в Кызылорде безработную мать-одиночку оштрафовали за объявление, оставленное на одном из специализированных сайтов, где женщина обращалась к клиентам с предложением оказать услуги сексуального характера у подъезда.

В конце прошлого года полиция Шымкента заблокировала 24 сайта, где проститутки предлагали свои услуги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2102285-lyubitelya-intimnyh-uslug-razveli-na-dengi-v-vko/

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